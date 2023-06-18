Эмма Радукану: в теннисе полно акул, которые воспринимали меня как копилку
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Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану, которая восстанавливается после операций на обоих запястьях и лодыжке, высказалась о подводных камнях в мире тенниса.
«Когда я выиграла US Open, то была очень наивна. Мне пришлось быстро повзрослеть. За последние два года я поняла, что тур и всё, что его окружает, — не самое приятное, доверительно и безопасное пространство. Нужно всегда быть начеку, потому что в этом бизнесе полно акул. Думаю, что многие люди в индустрии воспринимали меня в тот момент как копилку. Было непросто ориентироваться в этом мире. Я несколько раз обжигалась. Но теперь я знаю, что в близкий круг следует допускать ограниченное количество людей», — приводит слова Радукану The Sunday Times.
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