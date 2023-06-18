Энди Маррей одержал уверенную победу в финале травяного челленджера в Ноттингеме
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей стал чемпионом травяного турнира серии «челленджер», который прошёл в Ноттингеме (Великобритания).
В титульном матче первый сеяный Маррей со счётом 6:4, 6:4 обыграл 20-летнего представителя Франции Артура Казо. Поединок продлился 1 час и 47 минут. Маррей три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Казо три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
Отметим, что это вторая подряд победа Маррея на турнирах такого уровня. Неделю назад Энди выиграл травяной челленджер, проходивший в Сурбитоне (Великобритания).
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