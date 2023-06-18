20-летняя Полина Кудерметова пробилась в основную сетку турнира WTA-500 в Берлине

141-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Полина Кудерметова пробилась в основную сетку травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), который пройдёт с 19 по 25 июня.
В финале квалификации посеянная восьмой Полина (сестра 14-й ракетки мира Вероники Кудерметовой) со счётом 5:7, 6:2, 6:4 обыграла 24-летнюю представительницу Швейцарии Сюзан Бандеччи. Встреча теннисисток продлилась ровно 2 часа. Кудерметова-младшая шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Бандеччи девять эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти.
Первая соперница Кудерметовой в основной сетке Берлина определится позднее, по итогам распределения квалифаеров и лаки-лузеров.
- 18 июня 2023
-
15:19
-
15:11
-
14:59
-
14:29
-
14:19
-
13:58
-
13:58
-
13:48
-
13:46
-
13:28
-
13:27
-
12:50
-
12:24
-
11:55
-
11:43
-
11:37
-
11:30
-
11:18
-
10:49
-
10:29
-
10:08
-
09:52
-
00:46
-
00:30
-
00:03
- 17 июня 2023
-
23:25
-
23:02
-
21:48
-
20:52
-
20:35
-
20:00
-
19:56
-
19:09
-
18:42
-
18:04