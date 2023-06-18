Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

20-летняя Полина Кудерметова пробилась в основную сетку турнира WTA-500 в Берлине

20-летняя Полина Кудерметова пробилась в основную сетку турнира WTA-500 в Берлине
Аудио-версия:
Комментарии

141-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Полина Кудерметова пробилась в основную сетку травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), который пройдёт с 19 по 25 июня.

В финале квалификации посеянная восьмой Полина (сестра 14-й ракетки мира Вероники Кудерметовой) со счётом 5:7, 6:2, 6:4 обыграла 24-летнюю представительницу Швейцарии Сюзан Бандеччи. Встреча теннисисток продлилась ровно 2 часа. Кудерметова-младшая шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Бандеччи девять эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Первая соперница Кудерметовой в основной сетке Берлина определится позднее, по итогам распределения квалифаеров и лаки-лузеров.

Материалы по теме
«Мечтаю выиграть больше Серены». Вчерашняя юниорка в шаге от топов мирового тенниса
Эксклюзив
«Мечтаю выиграть больше Серены». Вчерашняя юниорка в шаге от топов мирового тенниса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023