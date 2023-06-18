Веснина — о поражении Карацева: ничего страшного. Самое главное — отыграть Уимблдон

Российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на поражение россиянина Аслана Карацева в финале квалификации турнира ATP-500 в Галле (Германия). Спортсмен проиграл соотечественнику Роману Сафиуллину со счётом 6:7(4), 3:6. Отметим, что Аслан ещё может попасть в основную сетку турнира как лаки-лузер.
«Травяной покрытие является специфическим. К нему нужно привыкать, на это бывает мало одной недели. Можно просто не найти свой ритм. Аслан никогда не любил играть на траве, а Сафиуллину, наоборот, очень удобно. Видно, что Рома активно прогрессирует, вновь обретает себя. Он играет очень стабильно, уверенно проходит несколько кругов в основных сетках. Это не может не радовать.
Думаю, это поражение не должно стать тревожным звонком для Аслана. Ничего страшного не произошло. Это всё подготовка к «Большому Шлему». Самое главное — отлично отыграть предстоящий Уимблдон», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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