Тиафо выиграл турнир в Штутгарте и дебютирует в топ-10 рейтинга ATP, сместив Хачанова

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо, 12-я ракетка мира, в упорной борьбе выиграл финал травяного турнира ATP-250, проходившего в Штутгарте (Германия). Спортсмен обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа, 24-ю ракетку мира, в трёх сетах: 4:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:8).
Теннисисты провели на корте 2 часа 9 минут. Фрэнсис Тиафо за это время выполнил 13 эйсов, сделал две двойные ошибки и упустил три брейк-пойнта. На счету Ян-Леннарда Штруффа в этом матче 28 выполненных эйсов, один реализованный брейк-пойнт (100%) и восемь двойных ошибок.
Для Тиафо это третий титул турниров ATP в карьере и второй в сезоне. Ранее в 2023 году американец выиграл грунтовый турнир ATP-250 в Хьюстоне (США). В лайв-рейтинге теннисист впервые в карьере поднялся в топ-10, вытеснив оттуда россиянина Карена Хачанова.
- 18 июня 2023
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