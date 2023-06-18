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Тиафо выиграл турнир в Штутгарте и дебютирует в топ-10 рейтинга ATP, сместив Хачанова

Тиафо выиграл турнир в Штутгарте и дебютирует в топ-10 рейтинга ATP, сместив Хачанова
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо, 12-я ракетка мира, в упорной борьбе выиграл финал травяного турнира ATP-250, проходившего в Штутгарте (Германия). Спортсмен обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа, 24-ю ракетку мира, в трёх сетах: 4:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:8).

Теннисисты провели на корте 2 часа 9 минут. Фрэнсис Тиафо за это время выполнил 13 эйсов, сделал две двойные ошибки и упустил три брейк-пойнта. На счету Ян-Леннарда Штруффа в этом матче 28 выполненных эйсов, один реализованный брейк-пойнт (100%) и восемь двойных ошибок.

Для Тиафо это третий титул турниров ATP в карьере и второй в сезоне. Ранее в 2023 году американец выиграл грунтовый турнир ATP-250 в Хьюстоне (США). В лайв-рейтинге теннисист впервые в карьере поднялся в топ-10, вытеснив оттуда россиянина Карена Хачанова.

Штутгарт. Финал
18 июня 2023, воскресенье. 16:40 МСК
Ян-Леннард Штруфф
24
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 1 6 8
4 		7 7 7 10
         
Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
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