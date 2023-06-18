Джокович: я один на корте, но никогда не одинок в своём пути

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях новый пост, в котором поблагодарил болельщиков и близких людей за поддержку после победы на «Ролан Гаррос».

«Размышляя о волшебном 23-м титуле на турнире «Большого шлема», я чудесно провёл время со своей командой и семьей. Это была тяжёлая битва в течение нескольких недель, но победа слаще, когда ты знаешь, что оставил на корте всё возможное.

Я благодарен за всю поддержку — прежде всего #nolefam. Вы лучшие болельщики, о которых только можно мечтать. Спасибо вам за то, что вы рядом со мной даже тогда, когда немногие сделали бы это. Знайте, что я действительно ценю это. Я также благодарю свою семью, команду, друзей — всех, кто помог и внёс свой вклад в создание новой истории в теннисе.

Я один на корте, но никогда не одинок в своём пути. Я глубоко ценю и признаю важность самых близких людей в моей жизни, а также их огромную терпимость и любовь на протяжении всех лет моей профессиональной карьеры», — написал Джокович.