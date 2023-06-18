Звонарёва пробилась в основу турнира в Берлине и вышла в первом круге на Соболенко

38-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва одержала победу в финале квалификации турнира WTA-500 в Берлине (Германия), в трёх сетах обыграв представительницу Канады Эжени Бушар — 6:3, 5:7, 6:3.
Матч теннисисток продолжался чуть больше двух часов. За это время Вера Звонарёва выполнила два эйса, реализовала пять брейк-пойнтов и допустила три двойные ошибки. На счету Эжени Бушар в этой встрече три подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта и две двойные ошибки.
Соперницей Веры Звонарёвой в стартовом матче основной сетки Берлина будет вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко, которая является первой сеяной турнира. В последний раз теннисистки играли друг с другом на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) в 2021 году: тогда Звонарёва взяла у Соболенко только три гейма.
- 18 июня 2023
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