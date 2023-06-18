Таллон Грикспор выиграл турнир в Хертогенбосхе, обыграв в финале Джордана Томпсона

38-я ракетка мира, представитель Нидерландов Таллон Грикспор стал победителем домашнего для себя травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв в решающей игре соревнований представителя Австралии Джордана Томпсона (103-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась волевой победой голландского теннисиста в трёх сетах со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3. Общая продолжительность матча составила 2 часа 37 минут. Грикспор девять раз подал навылет, допустил дну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Томпсона 12 эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнт из семи заработанных.

Таллон Грикспор выиграл второй титул в сезоне и всвоей карьере, за счёт чего дебютирует в Топ-30 рейтинга ATP. По итогам турнира он заработает 250 рейтинговых очков и €102,460 призовых, Томпсон — 150 баллов и €59,760.