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Сафиуллин сыграет со Штруффом, а Медведев — с Гироном в первом круге Галле

Сегодня, 18 июня, завершился квалификационный этап травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия). В основную сетку пробился россиянин Роман Сафиуллин, 99-я ракетка мира. Также стало известно распределение квалифаеров и первых лаки-лузеров по турнирной сетке.

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в первом круге встретится с американцем Маркосом Гироном (57), а Роман Сафиуллин сыграет с Ян-Леннардом Штруффом (24).

В основу по итогам квалификации также прошли Луис Вессельс (Германия, 344) и Кристофер Юбэнкс (США, 75). Немецкий теннисист Даниэль Альтмайер (59) попал в основную сетку как лаки-лузер после отказа канадца Феликса Оже-Альяссима от участия в соревнованиях.

Турнир в Галле пройдёт с 19 по 25 июня. Действующий чемпион турнира — Хуберт Хуркач (Польша, 14).