Ллойд — об Эверт: когда она говорит о надежде, что Свёнтек побьёт её рекорд, — она врёт

Британский теннисист Джон Ллойд отреагировал на слова своей бывшей жены, американской теннисистки Крис Эверт, победительницы семи «Ролан Гаррос», о первой ракетке мира из Польши Иге Свёнтек: после победы польки на Открытом чемпионате Франции в 2023 году Эверт выразила надежду, что Свёнтек сможет одержать победу на «Ролан Гаррос» более семи раз и установит новый рекорд по числу побед на этом турнире.

«Как вы слышали, Крис говорит, что она надеется, что Ига сможет побить её рекорд, но она врёт. Она не хочет, что её рекорд пал, я гарантирую вам это. Она очень милая леди, но никто не хочет, чтобы их рекорды когда-либо были побиты. Она говорит, что надеется, но она не говорит всей правды», — приводит слова Ллойда Sportskeeda.