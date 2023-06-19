Александр Зверев — о своей форме: я могу и хочу побеждать

Немецкий теннисист Александр Зверев, 23-я ракетка мира, перед началом травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия), рассказал о своей физической форме и об отношении к этому старту.

«Сейчас я доволен своей формой. Я играю хорошо, всё в порядке. Теперь я снова могу приезжать на турниры и говорить, что могу и хочу побеждать.

Моё первое воспоминание о Галле связано с 2008 годом, когда мой брат Миша (немецкий теннисист, победитель 5 турниров ATP. — прим. «Чемпионата») выиграл здесь парный титул вместе с Михаилом Южным (российский теннисист, победитель 19 турниров ATP. — прим. «Чемпионата»). Этот турнир сразу стал частью моего профессионального сезона, фиксированной датой в моём календаре.

Поражения в парном разряде? Пришло время изменить ситуацию (в парном разряде Зверев выступит в паре с россиянином Андреем Рублёвым. — прим. «Чемпионата»).

Усиление многих немецких игроков делает меня счастливым. Это победа для национального тенниса. Ситуация в теннисе Германии стала действительно хорошей по ходу этого сезона, во-многом благодаря Штруффу, который поднял уровень нашего тенниса на ступеньку выше и является лидером тенниса в Германии», — приводит слова Зверева пресс-служба турнира в Галле.