Александр Зверев — о своей форме: я могу и хочу побеждать

Немецкий теннисист Александр Зверев, 23-я ракетка мира, перед началом травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия), рассказал о своей физической форме и об отношении к этому старту.
«Сейчас я доволен своей формой. Я играю хорошо, всё в порядке. Теперь я снова могу приезжать на турниры и говорить, что могу и хочу побеждать.
Моё первое воспоминание о Галле связано с 2008 годом, когда мой брат Миша (немецкий теннисист, победитель 5 турниров ATP. — прим. «Чемпионата») выиграл здесь парный титул вместе с Михаилом Южным (российский теннисист, победитель 19 турниров ATP. — прим. «Чемпионата»). Этот турнир сразу стал частью моего профессионального сезона, фиксированной датой в моём календаре.
Поражения в парном разряде? Пришло время изменить ситуацию (в парном разряде Зверев выступит в паре с россиянином Андреем Рублёвым. — прим. «Чемпионата»).
Усиление многих немецких игроков делает меня счастливым. Это победа для национального тенниса. Ситуация в теннисе Германии стала действительно хорошей по ходу этого сезона, во-многом благодаря Штруффу, который поднял уровень нашего тенниса на ступеньку выше и является лидером тенниса в Германии», — приводит слова Зверева пресс-служба турнира в Галле.
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