Карлос Алькарас рассказал о подготовке к турниру в Queen's Club

Вторая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас рассказал о подготовке к первому для спортсмена в этом сезоне турниру на траве — Queen's Club, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 19 по 25 июня.

«Я прилетел в Лондон в субботу утром и вчера впервые потренировался на траве. Дома у меня не было такой возможности из-за отсутствия травяных кортов. Надо адаптировать движение и удары к траве, но я очень доволен тренировочным процессом здесь.

На траве самое трудное — хорошо двигаться. Нужно быть осторожнее, чем на других покрытиях, поэтому мне на траве тяжелее всего. Комфортнее всего выходить к сетке и всё время играть агрессивно. В похожем стиле я действую на других покрытиях. Такой стиль для меня удобен, и мне это нравится.

Есть много игроков, которые скользят на траве. Это не мой случай, так что приходится думать о движении. Я должен быть сконцентрирован на каждом движении и ударе. Движение здесь сильнее утомляет. Оно кардинально отличается, поэтому необходимо быть очень внимательным», — приводит слова спортсмена пресс-служба ATP.