Карлос Алькарас рассказал о подготовке к турниру в Queen's Club

Вторая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас рассказал о подготовке к первому для спортсмена в этом сезоне турниру на траве — Queen's Club, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 19 по 25 июня.
«Я прилетел в Лондон в субботу утром и вчера впервые потренировался на траве. Дома у меня не было такой возможности из-за отсутствия травяных кортов. Надо адаптировать движение и удары к траве, но я очень доволен тренировочным процессом здесь.
На траве самое трудное — хорошо двигаться. Нужно быть осторожнее, чем на других покрытиях, поэтому мне на траве тяжелее всего. Комфортнее всего выходить к сетке и всё время играть агрессивно. В похожем стиле я действую на других покрытиях. Такой стиль для меня удобен, и мне это нравится.
Есть много игроков, которые скользят на траве. Это не мой случай, так что приходится думать о движении. Я должен быть сконцентрирован на каждом движении и ударе. Движение здесь сильнее утомляет. Оно кардинально отличается, поэтому необходимо быть очень внимательным», — приводит слова спортсмена пресс-служба ATP.
- 19 июня 2023
-
00:49
-
00:38
-
00:06
- 18 июня 2023
-
23:11
-
22:37
-
22:18
-
21:43
-
21:41
-
21:28
-
20:42
-
19:55
-
19:44
-
19:34
-
19:15
-
19:00
-
18:47
-
18:45
-
18:24
-
18:20
-
18:06
-
17:14
-
16:36
-
16:32
-
16:20
-
16:05
-
15:19
-
15:11
-
14:59
-
14:29
-
14:19
-
13:58
-
13:58
-
13:48
-
13:46
-
13:28