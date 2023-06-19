Рейтинг ATP от 19 июня. Карен Хачанов покинул топ-10

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг.
В первую десятку мирового рейтинга теперь вошли два россиянина. Даниил Медведев занимает третью строчку рейтинга, Андрей Рублёв находится на седьмом месте, а Карен Хачанов, занимавший десятую строчку, теперь переместился на 11 место.
Первое место в рейтинге после победы на «Ролан Гаррос» — 2023 занял сербский теннисист Новак Джокович. На втором месте располагается испанец Карлос Алькарас.
Рейтинг ATP:
1. Новак Джокович (Сербия) — 7595 очков.
2. Карлос Алькарас (Испания) — 7175.
3. Даниил Медведев (Россия) — 5845.
4. Каспер Рууд (Норвегия) — 4960.
5. Стефанос Циципас (Греция) — 4875.
6. Хольгер Руне (Дания) — 4375.
7. Андрей Рублёв (Россия) — 4000.
8. Тейлор Фритц (США) — 3515.
9. Янник Синнер (Италия) — 3300.
10. Фрэнсис Тиафо (США) — 3085.
11. Карен Хачанов (Россия) — 3125.
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