Рейтинг ATP от 19 июня. Карен Хачанов покинул топ-10

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг.

В первую десятку мирового рейтинга теперь вошли два россиянина. Даниил Медведев занимает третью строчку рейтинга, Андрей Рублёв находится на седьмом месте, а Карен Хачанов, занимавший десятую строчку, теперь переместился на 11 место.

Первое место в рейтинге после победы на «Ролан Гаррос» — 2023 занял сербский теннисист Новак Джокович. На втором месте располагается испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг ATP:

1. Новак Джокович (Сербия) — 7595 очков.

2. Карлос Алькарас (Испания) — 7175.

3. Даниил Медведев (Россия) — 5845.

4. Каспер Рууд (Норвегия) — 4960.

5. Стефанос Циципас (Греция) — 4875.

6. Хольгер Руне (Дания) — 4375.

7. Андрей Рублёв (Россия) — 4000.

8. Тейлор Фритц (США) — 3515.

9. Янник Синнер (Италия) — 3300.

10. Фрэнсис Тиафо (США) — 3085.

11. Карен Хачанов (Россия) — 3125.