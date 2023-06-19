Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рейтинг ATP от 19 июня. Карен Хачанов покинул топ-10

Рейтинг ATP от 19 июня. Карен Хачанов покинул топ-10
Аудио-версия:
Комментарии

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг.

В первую десятку мирового рейтинга теперь вошли два россиянина. Даниил Медведев занимает третью строчку рейтинга, Андрей Рублёв находится на седьмом месте, а Карен Хачанов, занимавший десятую строчку, теперь переместился на 11 место.

Первое место в рейтинге после победы на «Ролан Гаррос» — 2023 занял сербский теннисист Новак Джокович. На втором месте располагается испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг ATP:

1. Новак Джокович (Сербия) — 7595 очков.

2. Карлос Алькарас (Испания) — 7175.

3. Даниил Медведев (Россия) — 5845.

4. Каспер Рууд (Норвегия) — 4960.

5. Стефанос Циципас (Греция) — 4875.

6. Хольгер Руне (Дания) — 4375.

7. Андрей Рублёв (Россия) — 4000.

8. Тейлор Фритц (США) — 3515.

9. Янник Синнер (Италия) — 3300.

10. Фрэнсис Тиафо (США) — 3085.

11. Карен Хачанов (Россия) — 3125.

Материалы по теме
Тиафо выиграл турнир в Штутгарте и дебютирует в топ-10 рейтинга ATP, сместив Хачанова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023