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Маррей поздравил Нисикори с победой на первом после возвращения турнире

Маррей поздравил Нисикори с победой на первом после возвращения турнире
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей поздравил экс четвёртую ракетку мира Кея Нисикори с победой на челленджере в Пальмас-дель-Мар (Пуэрто-Рико). Японский теннисист провёл первый турнир с октября 2021 года, ранее он прошёл длительное восстановление после травмы и операции на бедре.

«Молодец Кей, с победой на первом турнире после возвращения», – написал Маррей в социальных сетях.

«Спасибо, Энди! Ты большой вдохновитель», – ответил Нисикори.

Стоит отметить, что за прошедшие две недели Энди Маррей также выиграл два проходивших у себя на родине травяных турнира серии «челленджер» в Ноттингеме (Великобритания) и в Сурбитоне (Великобритания).

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