Маррей поздравил Нисикори с победой на первом после возвращения турнире
Поделиться
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей поздравил экс четвёртую ракетку мира Кея Нисикори с победой на челленджере в Пальмас-дель-Мар (Пуэрто-Рико). Японский теннисист провёл первый турнир с октября 2021 года, ранее он прошёл длительное восстановление после травмы и операции на бедре.
«Молодец Кей, с победой на первом турнире после возвращения», – написал Маррей в социальных сетях.
«Спасибо, Энди! Ты большой вдохновитель», – ответил Нисикори.
Стоит отметить, что за прошедшие две недели Энди Маррей также выиграл два проходивших у себя на родине травяных турнира серии «челленджер» в Ноттингеме (Великобритания) и в Сурбитоне (Великобритания).
Комментарии
- 19 июня 2023
-
14:15
-
14:01
-
13:36
-
13:26
-
11:21
-
10:56
-
10:20
-
08:30
-
04:47
-
00:49
-
00:38
-
00:06
- 18 июня 2023
-
23:11
-
22:37
-
22:18
-
21:43
-
21:41
-
21:28
-
20:42
-
19:55
-
19:44
-
19:34
-
19:15
-
19:00
-
18:47
-
18:45
-
18:24
-
18:20
-
18:06
-
17:14
-
16:36
-
16:32
-
16:20
-
16:05
-
15:19
Партнерский контент