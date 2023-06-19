Теннисист Тиафо — о попадании в топ-10: меня вообще не должно было быть здесь

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо, 12-я ракетка мира, прокомментировал своё попадание в топ-10 мирового рейтинга АТР.
«Суперэмоциональный момент. Особенно для парня вроде меня с моей историей и всем остальным. Меня вообще не должно было быть здесь. А теперь будут говорить, что я вхожу в топ-10. Это никто не заберёт у меня, я буду помнить это всегда. Надеюсь, что смогу продолжать в том же духе ещё долго», – приводит слова Тиафо пресс-служба ATP.
Напомним, в упорнейшей борьбе американец Фрэнсис Тиафо выиграл финал травяного турнира ATP-250, проходившего в Штутгарте (Германия), обыграв немца Ян-Леннарда Штруффа.
Для Тиафо это третий титул турниров ATP в карьере и второй в сезоне. Ранее в 2023 году американец выиграл грунтовый турнир ATP-250 в Хьюстоне (США). В лайв-рейтинге теннисист впервые в карьере поднялся в топ-10, вытеснив оттуда россиянина Карена Хачанова.
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