Медведев и сёстры Андреевы получили британскую визу и сыграют на Уимблдоне

Первая ракетка России Даниил Медведев и сёстры Мирра и Эрика Андреевы получили британскую визу и сыграют на Уимблдоне. Об этом с ссылкой на слова их агента сообщила бывший главный редактор русского Vogue Ксения Соловьева.
«Даня Медведев, Арина Соболенко, а также две дебютантки сезона – Мирра и Эрика Андреевы получили британские визы (ура, подтвердил мне агент IMG Лев Кассиль) и едут на «Уимблдон». Сёстры начнут с квалификации – причем уже не по wild card, а попали по рейтингу. Мирра – 102-я, Эрика – 146-я», – написала Соловьева в своём телеграм-канале.
Стоит отметить, что ещё две недели назад агент Медведева и сестёр Андреевых Лев Кассиль сообщал, что визы для участия в Уимблдоне теннисисты ещё не получили. Уимблдон — 2023 пройдёт в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года.
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