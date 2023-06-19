Умбер проиграл Пенистону в первом круге турнира АТР-500 в Лондоне

37-я ракетка мира, французский теннисист Уго Умбер уступил 265-й ракетке мира из Великобритании Райану Пенистону в первом круге травяного турнира категории ATP-500, который проходит в Лондоне (Великобритания) с 19 по 25 июня.

Игра завершилась победой представителя Великобритании со счётом 6:4, 6:2. Общая продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Пенистон два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Умбера два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В матче следующего раунда на турнире в Лондоне Райан Пенистон встретится с победителем противостояния Максим Кресс (США) — Хольгер Руне (Дания).