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Умбер проиграл Пенистону в первом круге турнира АТР-500 в Лондоне

Умбер проиграл Пенистону в первом круге турнира АТР-500 в Лондоне
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37-я ракетка мира, французский теннисист Уго Умбер уступил 265-й ракетке мира из Великобритании Райану Пенистону в первом круге травяного турнира категории ATP-500, который проходит в Лондоне (Великобритания) с 19 по 25 июня.

Игра завершилась победой представителя Великобритании со счётом 6:4, 6:2. Общая продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Пенистон два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Умбера два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Лондон. 1-й круг
19 июня 2023, понедельник. 14:10 МСК
Уго Умбер
37
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Райан Пенистон
265
Великобритания
Райан Пенистон
Р. Пенистон

В матче следующего раунда на турнире в Лондоне Райан Пенистон встретится с победителем противостояния Максим Кресс (США) — Хольгер Руне (Дания).

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