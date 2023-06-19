Даниил Медведев — Маркос Гирон: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Галле

Сегодня, 19 июня, состоится матч первого круга травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), в котором первая ракетка России Даниил Медведев встретится с с американцем Маркосом Гироном (57-я ракетка мира, Q). Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Маркос Гирон в первом круге травяного турнира в Галле.

Счёт личных встреч между теннисистами — 2-0 в пользу Медведева. Даниил дважды побеждал на самых ранних стадиях на харде — во втором круге «Мастерса» в США в 2020-м, который формально был в Цинциннати, но фактически из-за COVID-19 был перенесён в Нью-Йорк, и в первом круге Australian Open — 2023. В этом году Гирон взял вообще всего три гейма за три сета, получив в первой партии «баранку».