Фрухвиртова отдала только два гейма Свитолиной в 1-м круге турнира в Бирмингеме
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Теннисистка из Чехии Линда Фрухвиртова уверенно вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Бирмингеме (Великобритания). В стартовом матче Фрухвиртова нанесла поражение украинке Элине Свитолиной, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:2, 6:0. Встреча продолжалась 52 минуты.
Фрухвиртова дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. Свитолина не выполнила ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и не получила ни одной возможности взять подачу соперницы.
За выход в четвертьфинал турнира в Бирмингеме Фрухвиртова сыграет с шестой сеяной американкой Бернардой Перой, которая нанесла поражение чешке Мари Боузковой со счётом 6:4, 7:6 (7:3).
Бирмингем. 1-й круг
19 июня 2023, понедельник. 17:00 МСК
73
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
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Линда Фрухвиртова
Л. Фрухвиртова
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