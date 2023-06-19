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Фрухвиртова отдала только два гейма Свитолиной в 1-м круге турнира в Бирмингеме

Фрухвиртова отдала только два гейма Свитолиной в 1-м круге турнира в Бирмингеме
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Теннисистка из Чехии Линда Фрухвиртова уверенно вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Бирмингеме (Великобритания). В стартовом матче Фрухвиртова нанесла поражение украинке Элине Свитолиной, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:2, 6:0. Встреча продолжалась 52 минуты.

Фрухвиртова дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. Свитолина не выполнила ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и не получила ни одной возможности взять подачу соперницы.

За выход в четвертьфинал турнира в Бирмингеме Фрухвиртова сыграет с шестой сеяной американкой Бернардой Перой, которая нанесла поражение чешке Мари Боузковой со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Бирмингем. 1-й круг
19 июня 2023, понедельник. 17:00 МСК
Элина Свитолина
73
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		0  
6 		6  
         
Линда Фрухвиртова
57
Чехия
Линда Фрухвиртова
Л. Фрухвиртова
Бирмингем. 1-й круг
19 июня 2023, понедельник. 15:55 МСК
Мари Боузкова
32
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 3  
6 		7 7  
         
Бернарда Пера
27
США
Бернарда Пера
Б. Пера
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