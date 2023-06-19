Фрухвиртова отдала только два гейма Свитолиной в 1-м круге турнира в Бирмингеме

Теннисистка из Чехии Линда Фрухвиртова уверенно вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Бирмингеме (Великобритания). В стартовом матче Фрухвиртова нанесла поражение украинке Элине Свитолиной, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:2, 6:0. Встреча продолжалась 52 минуты.

Фрухвиртова дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. Свитолина не выполнила ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и не получила ни одной возможности взять подачу соперницы.

За выход в четвертьфинал турнира в Бирмингеме Фрухвиртова сыграет с шестой сеяной американкой Бернардой Перой, которая нанесла поражение чешке Мари Боузковой со счётом 6:4, 7:6 (7:3).