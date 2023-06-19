Рублёв и Зверев не смогли выйти во второй круг турнира в Галле в парном разряде
Поделиться
Российский теннисист Андрей Рублёв в паре с представителем Германии Александром Зверевым не сумел выйти во второй круг травяного турнира категории АТР-500, который проходит в Галле (Германия). В стартовом матче Рублёв и Зверев уступили американцам Натаниэлю Ламмонсу и Джеку Уитроу со счётом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту.
Рублёв и Зверев семь раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и не использовали ни одну из четырёх возможностей взять подачу соперников. Ламмонс и Уитроу выполнили семь эйсов, дважды ошиблись на подаче и реализовали два брейк-пойнта.
Напомним, в одиночном разряде турнира в Галле Рублёв сыграет с китайцем У Ибином, а Зверев – с обладателем уайлд-кард австрийцем Домиником Тимом.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 июня 2023
-
19:44
-
19:32
-
19:10
-
18:53
-
17:57
-
17:46
-
17:00
-
16:59
-
16:12
-
16:09
-
15:55
-
14:15
-
14:01
-
13:36
-
13:26
-
11:21
-
10:56
-
10:20
-
08:30
-
04:47
-
00:49
-
00:38
-
00:06
- 18 июня 2023
-
23:11
-
22:37
-
22:18
-
21:43
-
21:41
-
21:28
-
20:42
-
19:55
-
19:44
-
19:34
-
19:15
-
19:00
Партнерский контент