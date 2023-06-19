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Украинка Калинина вышла во второй круг турнира в Бирмингеме, обыграв Паркс

Украинка Калинина вышла во второй круг турнира в Бирмингеме, обыграв Паркс
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Бирмингеме (Великобритания). В стартовом матче Калинина нанесла поражение американке Алисии Паркс со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

Калинина один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. Паркс выполнила 12 эйсов, 18 раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

За выход в четвертьфинал турнира в Бирмингеме Калинина сыграет с победительницей британского дерби Хэрриет Дарт — Джоди Бёррэдж. Обе теннисистки получили уайлд-кард от организаторов.

Действующей победительницей турнира в Бирмингеме является бразильянка Беатрис Хаддад-Майя, которая не заявлена на соревнования в текущем году.

Бирмингем. 1-й круг
19 июня 2023, понедельник. 17:45 МСК
Ангелина Калинина
26
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Алисия Паркс
51
США
Алисия Паркс
А. Паркс
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