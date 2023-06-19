Даниил Медведев выиграл первый в сезоне-2023 матч на травяном покрытии

Российский теннисист Даниил Медведев, который вышел во второй круг травяного турнира категории АТР-500 в Галле, выиграл первый матч с 21 мая, когда завоевал титул на грунтовом «Мастерсе» в Риме. На «Ролан Гаррос», а затем и на травяном турнире в Хертогенбосхе Даниил уступил в первом же круге соревнований.

В Нидерландах россиянин потерпел поражение от француза Адриана Маннарино со счётом 6:4, 4:6, 2:6. На турнире в Галле первый сеяный Медведев за 1 час 11 минут одержал победу над американцем Маркосом Гироном со счётом 6:4, 6:3. Медведев в третий раз в карьере обыграл Гирона в официальном матче, но на траве соперники встречались впервые.

За выход в четвертьфинал турнира в Галле Медведев сыграет с сербом Ласло Джере.