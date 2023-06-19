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Медведев опасно упал в первом сете матча с Гироном на турнире в Галле

Медведев опасно упал в первом сете матча с Гироном на турнире в Галле
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Российский теннисист Даниил Медведев упал в первом сете матча первого круга травяного турнира категории АТР-500 в Галле. Медведев поспешил к сетке, чтобы отбить удар американца Маркоса Гирона, и это Даниилу практически удалось.

Но россиянин поскользнулся, упав на спину рядом с сеткой прямо у судейской вышки.

Некоторое время Медведев не поднимался, и арбитр даже спустился, чтобы проверить, всё ли в порядке у россиянина.

Опасное падение не помешало Медведеву выиграть матч у Гирона в двух сетах со счётом 6:4, 6:3, одержав первую победу на траве в сезоне-2023. Напомним, на турнире в Хертогенбосхе Даниил уступил в первом же круге соревнований французу Адриану Маннарино со счётом 6:4, 4:6, 2:6.

За выход в четвертьфинал турнира в Галле Медведев сыграет с сербом Ласло Джере.

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