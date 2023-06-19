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Даниил Медведев первым в сезоне-2023 выиграл 40 матчей на турнирах АТР

Даниил Медведев первым в сезоне-2023 выиграл 40 матчей на турнирах АТР
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Российский теннисист Даниил Медведев стал первым игроком, одержавшим 40 побед в турнирах АТР в 2023 году. Медведев провёл 47 матчей, 40 из них выиграл, в семи потерпел поражение. Даниил на пять побед опережает испанца Карлоса Алькараса (35-4), который занимает второе место в этом рейтинге.

Сороковой в сезоне-2023 стала победа Медведева над американцем Маркосом Гироном в матче первого круга травяного турнира категории АТР-500 в Галле (Германия). Для Медведева эта победа стала первой в травяном сезоне, так как на турнире в Хертогенбосхе Даниил уступил в первом же круге соревнований французу Адриану Маннарино со счётом 6:4, 4:6, 2:6. Более того, Медведев не побеждал в матчах на турнирах АТР с 21 мая, когда завоевал трофей на «Мастерсе» в Риме.

За выход в четвертьфинал турнира в Галле Медведев сыграет с сербом Ласло Джере.

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