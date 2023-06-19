Винус Уильямс вышла во 2-й круг турнира в Бирмингеме, выиграв первый матч WTA со 2 января

Американская теннисистка Винус Уильямс вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Бирмингеме (Великобритания). В стартовом матче соревнований Уильямс, получившая уайлд-кард от организаторов, нанесла поражение итальянке Камиле Джорджи со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 3 часа 17 минут.
Уильямс восемь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Джорджи выполнила три эйса, десять раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.
43-летняя Винус, которая занимает 697-е место в рейтинге WTA, последний раз выигрывала матч на турнирах WTA 2 января 2023 года на турнире в Окленде.
За выход в четвертьфинал турнира в Бирмингеме Уильямс сыграет с победительницей матча между второй ракеткой соревнований Еленой Остапенко из Латвии и чешкой Линдой Носковой.
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