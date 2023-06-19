Даниил Медведев прервал серию поражений в стартовых матчах

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прервал серию из двух поражений подряд в стартовых матчах, одержав победу над американцем Маркосом Гироном со счётом 6:4, 6:3 в первом раунде травяного турнира категории АТР-500 в Галле (Германия).

После победы на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия), одержанной 21 мая, Медведев проиграл в первом круге «Ролан Гаррос» бразильцу Тьяго Уайлду, который даже не входит в топ-100 рейтинга ATP. А затем на травяном турнире в Хертогенбосхе Даниил не менее неожиданно уступил французу Адриану Маннарино, которому удалось увеличить отрыв в личном противостоянии с россиянином — 4-2.

За выход в четвертьфинал турнира в Галле Медведев сыграет с сербом Ласло Джере.