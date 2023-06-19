«Это точно не лучший матч в моей жизни». Медведев — о победе над Гироном в Галле

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над американцем Маркосом Гироном в матче первого круга на турнире в Галле (Германия) со счётом 6:4, 6:3.

«Это был действительно тяжёлый матч. И это точно не лучший матч в моей жизни. Мне всё ещё немного не хватало ритма на траве. Но, независимо от этого, соперник играл очень хорошо.

Счастлив победить, потому что иногда трава, она такая, что нужно лишь один раз в сете сделать брейк, хорошо подать — и матч за вами. Именно это мне и удалось сделать… Думаю, было всего три гейма, где у меня были шансы на его подаче. Прекрасно, что мне удалось взять два из них и я справился со всеми трудностями, которые были на моей подаче», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.