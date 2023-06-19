Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это точно не лучший матч в моей жизни». Медведев — о победе над Гироном в Галле

«Это точно не лучший матч в моей жизни». Медведев — о победе над Гироном в Галле
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над американцем Маркосом Гироном в матче первого круга на турнире в Галле (Германия) со счётом 6:4, 6:3.

«Это был действительно тяжёлый матч. И это точно не лучший матч в моей жизни. Мне всё ещё немного не хватало ритма на траве. Но, независимо от этого, соперник играл очень хорошо.

Счастлив победить, потому что иногда трава, она такая, что нужно лишь один раз в сете сделать брейк, хорошо подать — и матч за вами. Именно это мне и удалось сделать… Думаю, было всего три гейма, где у меня были шансы на его подаче. Прекрасно, что мне удалось взять два из них и я справился со всеми трудностями, которые были на моей подаче», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.

Материалы по теме
Медведев падал на корт, но выиграл после двух провалов подряд! Даниил — во 2-м круге Галле
Медведев падал на корт, но выиграл после двух провалов подряд! Даниил — во 2-м круге Галле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023