Винус Уильямс прокомментировала первую за четыре года победу над игроком топ-50

43-летняя американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала победу в стартовом матче турнира в Бирмингеме над итальянкой Камилой Джорджи со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (8:6).
Для Винус это первая победа над игроком топ-50 почти за четыре года и первый выигранный матч за полгода. В январе на турнире в Окленде американка получила травму подколенного сухожилия.
«Я ощущала поддержку. Думаю, что сегодня играла на самом деле хорошо, а соперница провела матч просто потрясающе. Удивлена, что она не первая ракетка мира. Было очень много моментов, когда я думала, что матч окончен, но затем она наносила удар из ниоткуда. Она заставила меня стать лучше, чем я думала, и для меня это здорово. Я провела не так уж много матчей и была рада пройти через подобное противостояние.
Я отлично стартовала, но моя нога начала болеть в третьем сете. Я подумала: «О нет, только не это». Честно говоря, было действительно трудно контролировать свои эмоции. В конце концов, я просто привыкла и попыталась игнорировать боль. Я не могла двигаться так хорошо, как хотела, но старалась попадать по каждому мячу», — приводит слова Винус пресс-служба WTA.
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