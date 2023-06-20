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Ига Свёнтек находится в статусе первой ракетки мира дольше всех действующих теннисисток

Ига Свёнтек находится в статусе первой ракетки мира дольше всех действующих теннисисток
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Польская теннисистка Ига Свёнтек находится на вершине рейтинга WTA дольше всех действующих теннисисток. Текущая неделя стала уже 64-й для Свёнтек в статусе первой ракетки мира. Столько же на счету румынки Симоны Халеп, которая не выступает из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил. Следующее место в рейтинге занимает представительница Беларуси Виктория Азаренко, которая находилась на первой строчке 51 неделю подряд.

Свёнтек может продлить своё пребывание на вершине рейтинга в травяном сезоне. Идущая на второй позиции белоруска Арина Соболенко уступает польке 900 очков. Однако успехи Свёнтек на траве не столь впечатляющи, как на других покрытиях. Ига – трёхкратная чемпионка «Ролан Гаррос», победительница US Open – 2022. При этом лучшее выступление 22-летней теннисистки Уимблдона состоялось в 2021 году, когда она дошла до четвёртого раунда.

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