Экс вторая ракетка мира Анетт Контавейт объявила о завершении карьеры в возрасте 27 лет

Бывшая вторая ракетка мира эстонская теннисистка Анетт Контавейт в возрасте 27 лет объявила о завершении спортивной карьеры из-за дегенерации межпозвонкового диска.
«Привет, друзья. Сегодня я объявляю, что завершаю свою карьеру. После нескольких визитов к врачу и консультаций с моей медицинской командой мне сообщили, что у меня дегенерация межпозвонкового диска.
Это не позволяет проводить полноценные тренировки или продолжать соревноваться. Поэтому невозможно продолжать играть на высшем уровне в такой высококонкурентной среде.
Теннис дал мне много и научил меня многому, и я очень благодарна за это. Для меня было важно принести эстонский флаг на корты и иметь возможность играть перед моими болельщиками по всему миру.
Я готова к новым испытаниям после моего последнего забега в качестве профессионального теннисиста, когда я буду наслаждаться игрой и соревноваться изо всех сил на Уимблдоне», — написала Контавейт в социальных сетях.
За свою карьеру Контавейт выиграла шесть титулов WTA. Также эстонка однажды становилась финалисткой Итогового турнира.
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