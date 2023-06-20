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Полина Кудерметова — Елена Рыбакина: онлайн-трансляция матча первого круга в Берлине

Полина Кудерметова — Елена Рыбакина: онлайн-трансляция матча первого круга в Берлине
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Сегодня, 20 июня, состоится матч первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), в котором российская теннисистка Полина Кудерметова (139-я в рейтинге WTA) встретится с третьей ракеткой мира, представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Полина Кудерметова — Елена Рыбакина в первом круге травяного турнира в Берлине.

Девушки раньше ни разу друг с другом не играли. Елена сейчас является третьей ракеткой мира (и действующей чемпионкой Уимблдона, за который в прошлом году очков не давали), а Полина — 139-й. Для Полины, младшей сестры Вероники Кудерметовой, это всего третий турнир WTA/ТБШ и в нынешнем году, и в карьере, на котором она играет в основной сетке. Второй, напомним, был на прошлой неделе, где она обыграла Юань Юэ, одержав первую победу в основных сетках WTA в карьере, после чего уступила Людмиле Самсоновой.

Берлин. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 12:00 МСК
Полина Кудерметова
139
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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