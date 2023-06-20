Арина Соболенко — Вера Звонарёва: онлайн-трансляция матча первого круга в Берлине

Сегодня, 20 июня, состоится матч первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), где российская теннисистка Вера Звонарёва (1243-я в рейтинге WTA, Q) встретится со второй ракеткой мира представительницей Беларуси Ариной Соболенко (1). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Вера Звонарёва в первом круге травяного турнира в Берлине.

По личным встречам Соболенко ведёт со счётом 2-0. Отметим, что перед обоими предыдущими матчами между ними Звонарёва, также как и в Берлине, проходила через квалификацию — на харде US Open — 2018 и на грунте Мадрида-2021.

Во втором круге соревнований в Берлине победительница данного матча сыграет с победительницей встречи Вероника Кудерметова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай).