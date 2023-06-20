Циципас — о волевой победе над Баррером: проигрывая во 2-м сете, просто пытался улыбаться

Пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас прокомментировал волевую победу над французом Грегуаром Баррером в матче первого круга травяного турнира АТР-500 в Галле (Германия) — 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3).
«Проигрывая по ходу второго сета, я просто пытался улыбаться. Это сработало. В этот момент вы думаете: «Я выкладываюсь на 100 процентов». Я пытался понять: что я могу сделать лучше?
Я не был слишком последователен в своих ответных ударах. У него было несколько вторых подач, когда я был слишком агрессивен на приёме и перестарался. Я просто подумал, что мог бы добиться большего в этом плане, и психологически, я думаю, это помогло моему противнику.
Я чувствую себя в своей естественной среде обитания, когда нахожусь перед сеткой. Подача и удар с лёта — обычно у меня нет возможности делать это очень часто, и я чувствую, что трава позволяет мне в этом плане немного больше… Моя подача сегодня оказалась мощным оружием в том, что касается первого удара с лёта, который я искал. И это немного облегчило мою игру у сетки», — приводит слова Циципаса пресс-служба АТР.
- 20 июня 2023
-
11:37
-
11:30
-
11:00
-
10:20
-
09:42
-
00:26
-
00:04
- 19 июня 2023
-
22:29
-
21:58
-
21:45
-
21:27
-
21:16
-
20:55
-
20:36
-
19:44
-
19:32
-
19:10
-
18:53
-
17:57
-
17:46
-
17:00
-
16:59
-
16:12
-
16:09
-
15:55
-
14:15
-
14:01
-
13:36
-
13:26
-
11:21
-
10:56
-
10:20
-
08:30
-
04:47
-
00:49