Андрей Рублёв — У Ибин: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Галле

Сегодня, 20 июня, состоится матч первого круга травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), в котором пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем Китая У Ибином (59-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте («Оул Арена», то есть «Совиная арена») и начнётся не ранее 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — У Ибин в первом круге травяного турнира в Галле.

Теннисисты раньше никогда друг с другом не играли. Андрей Рублёв сейчас является седьмой ракеткой мира, а У Ибин — 59-й.

Во втором круге соревнований в Берлине победитель данного матча сыграет с победителем встречи Луис Вессельс (Германия) — Янник Ханфман (Германия).