Свёнтек: верю, что с каждым годом буду прогрессировать в игре на травяном покрытии

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась ожиданиями от выступления в рамках травяного сезона. В скором времени она сыграет на травяном турнире WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия) незадолго до старта Уимблдона.

«В принципе, перед каждым травяным сезоном я хочу оставаться открытой новому и многому учиться. Возможно, давление немного меньше, но, с другой стороны, когда я выхожу на корт, я знаю, как умею играть и как могу играть на других покрытиях. На траве иногда сложнее, и мне ещё многому нужно научиться, но есть ощущение, что ты выйдешь на корт и не сыграешь так, как должна или как могла бы. Это добавляет давления. Но давления со стороны, возможно, немного меньше – это зависит от вас, ребята, и от того, какие вопросы вы задаёте.

Возможно, будет шанс сыграть больше матчей. Но я уверена, что, когда буду играть эти матчи, мне всё равно будет немного некомфортно. Но ещё я верю, что с каждым годом буду всё больше и больше учиться и в любом случае буду прогрессировать. Но травяной сезон короткий, всего три недели, поэтому задача сложная», — приводит слова Свёнтек Arab News.