Карацев уступил Сонего в первом круге турнира в Галле

48-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев (LL) не смог выйти в следующую стадию травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), уступив в матче первого круга соревнований итальянцу Лоренцо Сонего (39-й рейтинге ATP).
Игра завершилась победой итальянского теннисиста в трёх сетах со счётом 6:2, 3:6, 6:2. Встреча продлилась 1 час 56 минут. Карацев три раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Сонего 15 эйсов, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
В матче второго круга соревнований в Галле Лоренцо Сонего сыграет с победителем противостояния Ришар Гаске (Франция) — Янник Синнер (Италия, 4).
Основная стадия травяного турнира категории ATP-500 в Галле проходит с 19 по 25 июня. Его призовой фонд составляет € 2,5 млн.
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