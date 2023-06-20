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Карацев уступил Сонего в первом круге турнира в Галле

Карацев уступил Сонего в первом круге турнира в Галле
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48-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев (LL) не смог выйти в следующую стадию травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), уступив в матче первого круга соревнований итальянцу Лоренцо Сонего (39-й рейтинге ATP).

Игра завершилась победой итальянского теннисиста в трёх сетах со счётом 6:2, 3:6, 6:2. Встреча продлилась 1 час 56 минут. Карацев три раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Сонего 15 эйсов, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В матче второго круга соревнований в Галле Лоренцо Сонего сыграет с победителем противостояния Ришар Гаске (Франция) — Янник Синнер (Италия, 4).

Основная стадия травяного турнира категории ATP-500 в Галле проходит с 19 по 25 июня. Его призовой фонд составляет € 2,5 млн.

Галле. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 13:10 МСК
Лоренцо Сонего
39
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
2 		6 2
         
Аслан Карацев
45
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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