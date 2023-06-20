Марта Костюк — Анастасия Потапова: онлайн-трансляция матча 1-го круга в Бирмингеме
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Сегодня, 20 июня, состоится матч первого круга травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания), в котором российская теннисистка Анастасия Потапова (21-я ракетка мира) встретится с украинкой Мартой Костюк (34-я в рейтинге WTA).Поединок поставлен третьим запуском на корте номер 1 и начнётся приблизительно в 18:40 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Марта Костюк — Анастасия Потапова в первом круге травяного турнира в Бирмингеме.
Счёт личных встреч теннисисток — 1-0 в пользу Потаповой. Они играли между собой этой весной на турнире в Майами, во втором круге (стартовом для попавшей в посев россиянки). Анастасия тогда победила в двух сетах — 6:1, 6:3.
Бирмингем. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 18:45 МСК
34
Марта Костюк
М. Костюк
Не начался
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Анастасия Потапова
А. Потапова
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