Марта Костюк — Анастасия Потапова: онлайн-трансляция матча 1-го круга в Бирмингеме

Сегодня, 20 июня, состоится матч первого круга травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания), в котором российская теннисистка Анастасия Потапова (21-я ракетка мира) встретится с украинкой Мартой Костюк (34-я в рейтинге WTA).Поединок поставлен третьим запуском на корте номер 1 и начнётся приблизительно в 18:40 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Марта Костюк — Анастасия Потапова в первом круге травяного турнира в Бирмингеме.

Счёт личных встреч теннисисток — 1-0 в пользу Потаповой. Они играли между собой этой весной на турнире в Майами, во втором круге (стартовом для попавшей в посев россиянки). Анастасия тогда победила в двух сетах — 6:1, 6:3.