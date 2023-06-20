Музетти: я всегда считал Федерера величайшим игроком на траве

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, почему его кумиром среди теннисистов, успешно выступающих на травяном покрытии, был и остаётся швейцарец Роджер Федерер — восьмикратный победитель Уимблдона.

«Я всегда считал Роджера величайшим игроком на траве — даже несмотря на то, что Новак Джокович в последние пару лет проделал потрясающую работу, и, на мой взгляд, сейчас он точно фаворит, особенно на Уимблдоне. Но моё сердце на стороне Роджера, потому что в определённом смысле его игра немного похожа на мою. Я стараюсь подражать ему и воспринимаю его как учителя», — приводит слова теннисиста «твиттер» Tennis TV.

Уимблдон пройдёт с 3 по 16 июля в Лондоне (Великобритания). Жеребьёвка основной сетки турнира состоится в пятницу, 30 июня.