Звонарёва не сумела обыграть Соболенко на старте турнира в Берлине

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500, который проходит в Берлине (Германия). В стартовом матче первая ракетка соревнований Соболенко нанесла поражение россиянке Вере Звонарёвой, начавшей турнир с квалификации, со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.
Соболенко пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. Звонарёва не выполнила ни одного эйса, четыре раза ошиблась на подаче и не имела ни одного шанса взять подачу соперницы.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча первого круга Арина Соболенко – Вера Звонарёва на турнире в Берлине.
За выход в четвертьфинал турнира в Берлине Соболенко сыграет с победительницей матча между россиянкой Вероникой Кудерметовой, получившей уайлд-кард от организаторов, и представительницей Китая Чжэн Циньвэнь. Отметим, что уайлд-кард для Вероники связана с тем, что она не заявилась на турнир в положенные сроки — как минимум за шесть недель до его старта.
- 20 июня 2023
-
18:08
-
17:55
-
17:39
-
17:16
-
16:30
-
16:30
-
16:08
-
15:26
-
15:05
-
14:44
-
13:12
-
13:00
-
12:41
-
11:37
-
11:30
-
11:00
-
10:20
-
09:42
-
00:26
-
00:04
- 19 июня 2023
-
22:29
-
21:58
-
21:45
-
21:27
-
21:16
-
20:55
-
20:36
-
19:44
-
19:32
-
19:10
-
18:53
-
17:57
-
17:46
-
17:00
-
16:59