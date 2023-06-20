Звонарёва не сумела обыграть Соболенко на старте турнира в Берлине

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500, который проходит в Берлине (Германия). В стартовом матче первая ракетка соревнований Соболенко нанесла поражение россиянке Вере Звонарёвой, начавшей турнир с квалификации, со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.

Соболенко пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. Звонарёва не выполнила ни одного эйса, четыре раза ошиблась на подаче и не имела ни одного шанса взять подачу соперницы.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча первого круга Арина Соболенко – Вера Звонарёва на турнире в Берлине.

За выход в четвертьфинал турнира в Берлине Соболенко сыграет с победительницей матча между россиянкой Вероникой Кудерметовой, получившей уайлд-кард от организаторов, и представительницей Китая Чжэн Циньвэнь. Отметим, что уайлд-кард для Вероники связана с тем, что она не заявилась на турнир в положенные сроки — как минимум за шесть недель до его старта.