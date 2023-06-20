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Аванесян не пустила Касаткину во второй круг турнира в Берлине

Аванесян не пустила Касаткину во второй круг турнира в Берлине
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Российская теннисистка Элина Аванесян вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500, который проходит в Берлине (Германия). В стартовом матче Аванесян одержала победу над восьмой ракеткой соревнований, соотечественницей Дарьей Касаткиной, со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 2 часа 25 минут.

Аванесян не подала ни одного эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. Касаткина один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира в Берлине Аванесян сыграет с победительницей матча между россиянкой Анной Блинковой и представительницей Германии Лаурой Зигемунд, начавшей соревнования с квалификации.

Берлин. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 12:10 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 6 7
6 		3 7 9
         
Элина Аванесян
81
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
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