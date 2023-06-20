Андрей Рублёв вышел во второй круг Галле, обыграв У Ибина

Россиянин Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, успешно вышел во второй круг травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия), обыграв 59-ю ракетку мира из Китая У Ибина в трёх сетах: 6:4, 6:7 (5:7), 6:2.
Теннисисты провели на корте 2 часа 12 минут. Андрей Рублёв за это время выполнил 13 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету У Ибина одна подача навылет, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Во втором круге турнира в Галле Рублёв встретится с немцем Янником Ханфманом (53-й в рейтинге ATP). Ранее теннисисты дважды играли друг с другом, счёт личных встреч — 1:1. Россиянин одержал победу на харде на Australian Open в 2021 году, а немецкий спортсмен обыграл Рублёва в 2023 году на грунте на «Мастерсе» в Риме.
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