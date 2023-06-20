Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фрэнсис Тиафо уверенно стартовал на турнире в Лондоне

Фрэнсис Тиафо уверенно стартовал на турнире в Лондоне
Комментарии

10-я ракетка мира из США Фрэнсис Тиафо одержал уверенную победу на старте травяного турнира категории ATP-500, проходящего в Лондоне (Великобритания). В первом круге спортсмен в двух сетах обыграл голландца Ботика ван де Зандсхулпа (41-й в рейтинге ATP): 6:2, 6:4.

Матч спортсменов длился 1 час 8 минут. Тиафо за это время выполнил пять эйсов, реализовал три брейк-пойнта из девяти и допустил только одну двойную ошибку. На счету его соперника семь подач навылет и шесть двойных ошибок. Тиафо отыграл все три брейк-пойнта.

Тиафо стал победителем завершившегося на прошлой неделе травяного турнира в Штутгарте (Германия). Во втором круге Лондона он сыграет с соотечественником, Себастьяном Кордой, 32-й ракеткой мира.

Лондон. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 17:05 МСК
Фрэнсис Тиафо
10
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Ботик ван де Зандсхулп
41
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Материалы по теме
Российское дерби в Берлине! Рублёв победил, а Касаткина проиграла. LIVE!
Live
Российское дерби в Берлине! Рублёв победил, а Касаткина проиграла. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023