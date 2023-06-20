Фрэнсис Тиафо уверенно стартовал на турнире в Лондоне

10-я ракетка мира из США Фрэнсис Тиафо одержал уверенную победу на старте травяного турнира категории ATP-500, проходящего в Лондоне (Великобритания). В первом круге спортсмен в двух сетах обыграл голландца Ботика ван де Зандсхулпа (41-й в рейтинге ATP): 6:2, 6:4.

Матч спортсменов длился 1 час 8 минут. Тиафо за это время выполнил пять эйсов, реализовал три брейк-пойнта из девяти и допустил только одну двойную ошибку. На счету его соперника семь подач навылет и шесть двойных ошибок. Тиафо отыграл все три брейк-пойнта.

Тиафо стал победителем завершившегося на прошлой неделе травяного турнира в Штутгарте (Германия). Во втором круге Лондона он сыграет с соотечественником, Себастьяном Кордой, 32-й ракеткой мира.