Фрэнсис Тиафо уверенно стартовал на турнире в Лондоне
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10-я ракетка мира из США Фрэнсис Тиафо одержал уверенную победу на старте травяного турнира категории ATP-500, проходящего в Лондоне (Великобритания). В первом круге спортсмен в двух сетах обыграл голландца Ботика ван де Зандсхулпа (41-й в рейтинге ATP): 6:2, 6:4.
Матч спортсменов длился 1 час 8 минут. Тиафо за это время выполнил пять эйсов, реализовал три брейк-пойнта из девяти и допустил только одну двойную ошибку. На счету его соперника семь подач навылет и шесть двойных ошибок. Тиафо отыграл все три брейк-пойнта.
Тиафо стал победителем завершившегося на прошлой неделе травяного турнира в Штутгарте (Германия). Во втором круге Лондона он сыграет с соотечественником, Себастьяном Кордой, 32-й ракеткой мира.
Лондон. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 17:05 МСК
10
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|4
41
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
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