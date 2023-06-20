Нимайер не позволила Жабер защитить титул на турнире в Берлине

Немецкая теннисистка Юле Нимайер вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500, который проходит в Берлине (Германия). В матче первого раунда соревнований Нимайер, начавшая турнир с квалификации, нанесла поражение четвёртой сеяной, Онс Жабер из Туниса со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.
Нимайер один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и использовала все три возможности взять подачу соперницы. Жабер выполнила семь эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта из шести.
За выход в четвертьфинал турнира Нимайер сыграет с победительницей матча между представительницей Канады Бьянкой Андрееску и чешкой Маркетой Вондроушовой, получившей уайлд-кард от организаторов.
Напомним, что шестая ракетка мира Жабер защищала титул на турнире в Берлине.
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