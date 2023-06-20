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Бублик уверенно стартовал на турнире ATP-500 в Галле, обыграв Чорича

Бублик уверенно стартовал на турнире ATP-500 в Галле, обыграв Чорича
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48-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик уверенно стартовал на травяном турнире категории ATP-500, проходящем в Галле (Германия). Спортсмен в двух сетах обыграл хорвата Борну Чорича (14), отдав сопернику только четыре гейма: 6:3, 6:1.

Теннисисты провели на корте 1 час 8 минут. Александр Бублик по ходу матча выполнил 15 эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из десяти и допустил три двойные ошибки. При этом казахстанский спортсмен не позволил Борне Чоричу реализовывать четыре брейк-пойнта: на счету хорвата только одна подача навылет и одна двойная ошибка.

Во втором круге турнира в Галле Александр Бублик сыграет либо с россиянином Романом Сафиуллиным (Q), либо с немцем Ян-Леннардом Штруффом, 21-й ракеткой мира.

Галле. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 18:50 МСК
Борна Чорич
14
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Александр Бублик
48
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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