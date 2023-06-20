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Зверев стартовал в Галле с победы над Тимом в первом круге и дальше сыграет с Шаповаловым

Зверев стартовал в Галле с победы над Тимом в первом круге и дальше сыграет с Шаповаловым
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Немецкий теннисист Александр Зверев, 22-я ракетка мира, стартовал на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) с уверенной победы над Домиником Тимом (Австрия, 89) в первом круге. Встреча спортсменов завершилась в двух сетах со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 18 минут. Александр Зверев семь раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из семи. Доминик Тим, в свою очередь, выполнил два эйса и допустил четыре двойные ошибки: Зверев не позволил австрийцу реализовывать его единственный брейк-пойнт.

Во втором круге Александр Зверев сыграет с Денисом Шаповаловым (Канада, 27). Ранее у спортсменов было семь матчей друг с другом, однако они никогда не встречались на траве. На харде счёт личных поединков — 3:3, а в единственной встрече на грунте победа осталась за Зверевым.

Галле. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 18:35 МСК
Александр Зверев
22
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Доминик Тим
89
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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