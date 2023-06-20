Зверев стартовал в Галле с победы над Тимом в первом круге и дальше сыграет с Шаповаловым

Немецкий теннисист Александр Зверев, 22-я ракетка мира, стартовал на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) с уверенной победы над Домиником Тимом (Австрия, 89) в первом круге. Встреча спортсменов завершилась в двух сетах со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 18 минут. Александр Зверев семь раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из семи. Доминик Тим, в свою очередь, выполнил два эйса и допустил четыре двойные ошибки: Зверев не позволил австрийцу реализовывать его единственный брейк-пойнт.

Во втором круге Александр Зверев сыграет с Денисом Шаповаловым (Канада, 27). Ранее у спортсменов было семь матчей друг с другом, однако они никогда не встречались на траве. На харде счёт личных поединков — 3:3, а в единственной встрече на грунте победа осталась за Зверевым.