«От игрока топ-20 не ожидаешь такой игры». Ольховский — о поражении Касаткиной в Берлине

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте российский теннисист Андрей Ольховский объяснил, за счёт чего Элина Аванесян обыграла соотечественницу Дарью Касаткину со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (9:7) в матче первого круга турнира в Берлине.

«В концовке третьего сета Касаткина вела 6:4 на тай-брейке, и Аванесян просто кидала мяч в центр, а Касаткина пуляла мяч непонятно куда. Это просто необъяснимо, от игрока топ-20 не ожидаешь такой игры. С другой стороны, надо отдать должное Аванесян, она сумела справиться с давлением и своими нервами. Она навязала сопернице свой ритм и заставила Касаткину рисковать и ошибаться, молодец», — приводит слова Ольховского ТАСС.

В матче второго круга турнира в Берлине Аванесян сыграет с соотечественницей Анной Блинковой.