Циципас — об отце: для меня нет лучше тренера, чем он

Греческий теннисист Стефанос Циципас, пятая ракетка мира, рассказал о работе своего отца, Апостолоса Циципаса, в качестве главного тренера спортсмена, а также объяснил, почему прекратил тренировки с Марком Филиппуссисом.

«Команда Марка — это те люди, которые были рядом со мной с самого первого дня карьеры, они проявили огромную поддержку и сопереживание всему тому, что я делаю. Я работал со многими людьми, бывшими профессионалами в теннисе, я проводил с ними очень много времени, расширял свой кругозор. Но с другой стороны, слишком много людей было вокруг меня и на турнирах, что меня беспокоило и выводило из равновесия.

Сейчас у меня есть несколько человек, которые помогают мне сфокусироваться на важных вещах. Конечно, я наслаждался работой с Филиппуссисом и до сих пор поддерживаю с ним хорошие отношения. Он никогда не был просто тренером, он мой друг — и это важнее всего.

Но для меня нет лучше тренера, чем мой отец. Я могу звучать эгоистично, но он оставил работу ради меня, когда мне было двенадцать лет. Он развивался каждый день, и я очень рад видеть, как он постоянно учится настолько много, насколько возможно: по книгам или онлайн. Тот факт, что он скромен и признаёт, что он неидеален, как и я, делает меня ближе к нему. Он не случайный тренер, который просто однажды взял в руки ракетку и решил, что может тренировать. У него есть знания, он работал с теннисистами до меня. Он знает, что он делает и где его место», — цитирует Циципаса Eurosport.