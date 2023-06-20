Циципас — об отце: для меня нет лучше тренера, чем он

Греческий теннисист Стефанос Циципас, пятая ракетка мира, рассказал о работе своего отца, Апостолоса Циципаса, в качестве главного тренера спортсмена, а также объяснил, почему прекратил тренировки с Марком Филиппуссисом.
«Команда Марка — это те люди, которые были рядом со мной с самого первого дня карьеры, они проявили огромную поддержку и сопереживание всему тому, что я делаю. Я работал со многими людьми, бывшими профессионалами в теннисе, я проводил с ними очень много времени, расширял свой кругозор. Но с другой стороны, слишком много людей было вокруг меня и на турнирах, что меня беспокоило и выводило из равновесия.
Сейчас у меня есть несколько человек, которые помогают мне сфокусироваться на важных вещах. Конечно, я наслаждался работой с Филиппуссисом и до сих пор поддерживаю с ним хорошие отношения. Он никогда не был просто тренером, он мой друг — и это важнее всего.
Но для меня нет лучше тренера, чем мой отец. Я могу звучать эгоистично, но он оставил работу ради меня, когда мне было двенадцать лет. Он развивался каждый день, и я очень рад видеть, как он постоянно учится настолько много, насколько возможно: по книгам или онлайн. Тот факт, что он скромен и признаёт, что он неидеален, как и я, делает меня ближе к нему. Он не случайный тренер, который просто однажды взял в руки ракетку и решил, что может тренировать. У него есть знания, он работал с теннисистами до меня. Он знает, что он делает и где его место», — цитирует Циципаса Eurosport.
- 20 июня 2023
-
22:47
-
22:44
-
22:33
-
22:19
-
21:01
-
20:57
-
20:46
-
20:37
-
20:33
-
20:19
-
20:07
-
19:51
-
19:26
-
19:10
-
18:39
-
18:36
-
18:18
-
18:08
-
17:55
-
17:39
-
17:16
-
16:30
-
16:30
-
16:08
-
15:26
-
15:05
-
14:44
-
13:12
-
13:00
-
12:41
-
11:37
-
11:30
-
11:00
-
10:20
-
09:42