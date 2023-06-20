Циципас: я хочу провести как можно больше матчей перед Уимблдоном

Пятая ракетка мира из Греции Стефанос Циципас поделился планами подготовки к Уимблдону, а также рассказал о своём отношении к турнирам «Большого шлема».
«Мне нужны матчи, я хочу провести их как можно больше перед Уимблдоном. Если далеко пройду на турнире в Галле, то столкнусь с сильными соперниками — но я готов к этому испытанию. Я думаю, что трава мне очень подходит.
Конечно, я действительно хочу выиграть «Шлем». Другие игроки тоже этого хотят. Думаю, в прошлом мне так сильно этого хотелось, что это мешало мне. Честно говоря, независимо от того, завоюю ли я титул чемпиона «Большого шлема» или нет, мне всё равно везёт в жизни. Я буду продолжать пытаться победить на турнире «Большого шлема», но отсутствие титула на них не будет концом света», — приводит слова теннисиста Eurosport.
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