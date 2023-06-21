Рыбакина — о состоянии перед Уимблдоном: я стараюсь успокоиться и учусь на каждом матче

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, победительница Уимблдона в 2022 году, рассказала, чувствует ли она давление в связи со своим статусом, а также поделилась, что изменилось в Казахстане после её победы на турнире.

«Конечно, я знаю, что многие ожидают, что я снова буду хорошо играть на траве. Я стараюсь успокоиться и учусь на каждом матче. Я знаю, что могу хорошо играть на траве. Но речь идёт о том, чтобы войти в ритм, работать и совершенствоваться.

После Уимблдона меня узнаёт всё больше людей, особенно в Казахстане, и много детей. Они стали больше играть в теннис. Детей становится больше, и они хотят играть. Это действительно приятно. Больше признания, но и немного больше обязательств», — приводит слова Рыбакиной Talking Tennis.