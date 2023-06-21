Вероника Кудерметова — Чжэн Циньвэнь: онлайн-трансляция матча первого круга в Берлине

Сегодня, 21 июня, состоится матч первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), в котором 13-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова (WC) сыграет с 25-й ракеткой мира представительницей Китая Чжэн Циньвэнь. Поединок поставлен первым запуском на втором корте и начнётся чуть позже 12:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова — Чжэн Циньвэнь в первом круге травяного турнира в Берлине.
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Кудерметова и Циньвэнь дважды встречались на корте и одержали по одной победе. Последний раз спортсменки играли в четвертьфинале грунтового турнира в Риме (Италия). Тогда выиграла россиянка.
Во втором круге соревнований в Берлине победительница данного матча сыграет со второй ракеткой мира белорусской спортсменкой Ариной Соболенко.
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